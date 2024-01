Traditioneller Feuerwehrball geht im Stadtsaal Gmünd über die Bühne

Am 3. Feber

Gmünd in Ktn.

Veröffentlicht am 15. Januar 2024, 15:43 / ©FF Gmünd

Auch heuer laden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gmünd in Kärnten wieder zum traditionellen Feuerwehrball in den Stadtsaal Gmünd. Ab 20 Uhr spielen nicht nur „Die Wolayerseer“ auf, auch in der „Floriani Disco“ wird aufgelegt. Der Reinerlös der Veranstaltung wird für die Anschaffung neuer Geräte verwendet. Tickets sind für 10 Euro bereits erhältlich.