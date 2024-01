Fit am Computer: HTL-Schüler gaben Senioren „Nachhilfe“

Veröffentlicht am 15. Januar 2024, 16:44 / ©Stadtgemeinde Wolfsberg

So manchen wertvollen Computer- und Internet-Tipp hatten die Schüler der Klasse 2AHWII des Betriebsinformatik-Zweiges der HTL Wolfsberg kürzlich für alle Senioren, die sich am Kurs „Fit am Computer“ beteiligten. Bei dem jährlich durchgeführten Projekt geht es darum, der älteren Generation Fragen zur Technik zu beantworten und sie mit dem Internet vertraut zu machen.

Lernen, Kaffee & Kuchen

Zum beigebrachten Wissen gehören zum Beispiel die Grundkenntnisse von Word, das Zurechtfinden im Internet oder auch das Exportieren von Fotos vom Handy auf den Computer. Nach ungefähr zwei Stunden und einer kurzen Pause mit – von Bürgermeister Hannes Primus spendiertem – Kaffee und Kuchen schlossen die interessierten Besucher den Kurs mit vielem neuen Wissen ab.