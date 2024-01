Arbeitsunfall in Klein St. Paul forderte einen Verletzten

Veröffentlicht am 15. Januar 2024, 17:25 / ©5 Minuten

Ein 30-jähriger rumänischer Leiharbeiter durchtrennte am Montag ein 500 Kilo schweres Metallrohr in einem Betrieb in der Marktgemeinde Klein St. Paul. „Dabei fiel ihm der abgetrennte Teil auf den linken Fuß“, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Obwohl er Sicherheitsschuhe mit Stahlkappe trug, wurde er verletzt und musste mit der Rettung ins UKH Klagenfurt eingeliefert.