Land gibt 3,5-Millionen-Euro-Förderung für Griffener Wohnanlage frei

LHStv.in Gaby Schaunig (SPÖ) legt einen entsprechenden Förderakt zur Beschlussfassung in der Regierungssitzung vor: „Die Wohnanlage in der Rudner Straße ist eines von mittlerweile vielen Beispielen für den Weg, den der gemeinnützige Wohnbau in Kärnten vorgibt: Wir schauen uns ganz genau an, welche Bedürfnisse es vor Ort gibt und passen die Wohnbauten dementsprechend an.“ So beherbergt die bereits bezogene zweite Baustufe der Wohnanlage Wohnverbünde für Menschen mit Behinderung, die von autArk betreut werden.

©LPD Kärnten/Wajand LHStv.in Gaby Schaunig (SPÖ)

Wohnungen für Familien und Paare

Die nunmehrige dritte Baustufe soll in erster Linie auf Familien sowie Paare ausgelegt sein. Es gibt elf Drei-Zimmer-Wohnungen mit rund 80 Quadratmeter und fünf Zwei-Zimmer-Wohnungen mit 54 bis 66 Quadratmeter. Ins Ortszentrum sind es nur ein paar Schritte, alle Infrastruktureinrichtungen wie Nahversorger, Kindergarten, Schule, Bank und Gemeindeamt und öffentliche Verkehrsmittel sind fußläufig erreichbar. „Die Vorgaben für den gemeinnützigen Wohnungsbau sind klar: gebaut wird nur in Ortszentren beziehungsweise erschlossenen Siedlungsgebieten. Wo Bestandsgebäude stehen, wird der Sanierung der Vorzug gegeben. Neben dem sozialen steht dabei immer auch der klimagerechte Aspekt im Vordergrund“, so Schaunig. Das Investitionsvolumen für die Baustufe III beträgt rund 3,5 Millionen Euro. Der Baubeginn soll im März erfolgen, die Fertigstellung ist für Mai 2025 vorgesehen.