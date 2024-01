Kufenflitzer aufgepasst: Mariatrosterteich jetzt freigegeben

Die Eisfläche ist an Samstagen, Sonntagen und sowie täglich in den Schulferien von 10 bis 19 Uhr benutzbar; an Schultagen von 14 bis 19 Uhr, wobei mit Einbruch der Dunkelheit das Flutlicht angeknipst wird!

Die Bereiche für Eisläufer und Eishockeyspieler sind voneinander getrennt. Außerdem steht während der Öffnungszeiten eine beheizte Umkleidemöglichkeit sowie ein Eislaufschuhverleih zur Verfügung. Die Verleihgebühr bleibt mit 3 Euro pro Paar unverändert. Ebenso gibt es im Vereinsgebäude (warme) Getränke bzw. div. Süßigkeiten usw.