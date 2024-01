Feuerwehr-Abschnitt matchte sich bei Eisstockturnier

Erfreulicherweise meldeten sich 31 „Moarschaften“ von den Feuerwehren des Abschnittes um 7 Uhr beim Kassier an, damit wurde ein Teilnehmerrekord beim besagten Turnier erreicht. Aufgrund der enormen Anzahl an Eisstockfreunden erfolgte eine Einteilung in die Gruppen A, B, C und pünktlich um 7.30 Uhr pfiff der Schiedsrichter die Spiele an. Schlussendlich gab es vom ersten bis zum letzten Platz Sachpreise für alle teilnehmenden Schützen, die von den Gemeindefeuerwehrkommandanten zusammengetragen wurden.

©FF-Abschnitt Dreiländerecke ©FF-Abschnitt Dreiländerecke

Wanderpokal erspielte Feuerwehr Kerschdorf – Wertschach

Den heißbegehrten „Ersten“ sowie auch den Wanderpokal erspielte sich in diesem Jahr die Freiwillige Feuerwehr Kerschdorf – Wertschach. „Alles in allem war es eine gelungene Veranstaltung, welche bei ordnungsgemäßen Wetter- und Eisbedingungen über die Bühne gebracht werden konnte“, schließt Abschnittsfeuerwehrkommandant Michael Miggitsch.