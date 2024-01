Klimaaktivisten gingen auf die Straße: Kurz darauf klebten sie wieder

„Bei einem Protestmarsch gehen wir im Schneckentempo auf der Straße entlang. Ungefähr so schnell, wie die Regierung in Sachen Zivilisationsschutz handelt, also echt langsam!“, so kündigte die „Letzte Generation“ ihre Protestaktion auf den sozialen Netzwerken an und lud dabei alle ein, sich um 16 Uhr am Grazer Freiheitsplatz zu versammeln. Danach wolle man friedlich durch die Innenstadt marschieren, hieß es. Um 19 Uhr folgt ein Infoabend im „Stockwerk Jazz“ am Jakominiplatz.

Klima-Kleber sorgten für Chaos im Verkehr

Was jedoch vorab noch nicht kommuniziert wurde: Die Klebeaktion in der Brückenkopfgasse. Kurz vor 18 Uhr wurde dort der öffentliche Verkehr angehalten, da sich eine Gruppe Klimaaktivisten auf die Straße klebten. Nachdem die Radetzkybrücke stadtauswärts nicht mehr befahrbar war, wurde der Verkehr über die Augartenbrücke und den Karlauergürtel umgeleitet, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Auch mehrere Linien der Holding Graz müssen, um ihre Route einzuhalten, die Radetzkybrücke passieren. Diese mussten ab der Haltestelle Wielandgasse umgeleitet werden. Gegen 18.30 Uhr jedoch hatte sich die Verkehrssituation wieder beruhigt und der Stau konnte sich auflösen.

©Letzte Generation Austria

Das wurde von den Aktivisten gefordert

“2024 wird entscheidend. Dieses Jahr ist das letzte, in dem wir noch die Möglichkeit haben, wirksam gegenzusteuern. Wir fordern die Bundesregierung erneut auf, sofort die Empfehlungen des Klimarats umzusetzen. Sollte sie ihrer Verantwortung auch in diesem Jahr nicht nachkommen, wird der Protest entschlossener werden müssen – auch hier in Graz”, betont Pressesprecherin Anna Freund. Die erwähnten Maßnahmen des Klimarats inkludieren Forderungen wie etwa ein gratis Öffi-Ticket oder ein Vernichtungsverbot für Lebensmittel. “Es ist mir ein Rätsel, wie unsere Regierung diese grundvernünftigen Forderungen einfach ignorieren kann”, hörte man von Simon Marcher.

©Letzte Generation Austria ©Letzte Generation Austria ©Letzte Generation Austria

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.01.2024 um 19:23 Uhr aktualisiert