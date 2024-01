Lenker übersah Fußgänger: 21-Jähriger wurde zu Boden geschleudert

Ein 21-jähriger Fußgänger aus Villach überquerte um einen Schutzweg in der Triglavstraße in Villach. Zur gleichen Zeit fuhr ein 20-jähriger Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Villach in der Triglavstraße in Richtung Südwesten und übersah den querenden Fußgänger. Es kam zur Kollision, der Fußgänger wurde infolge zu Boden geschleudert und unbestimmten Grades verletzt. Er wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt vor Ort ins LKH Villach eingeliefert. Ein mit dem Fahrzeuglenker durchgeführter Alkomatentest verlief negativ.