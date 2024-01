Kärntner Lego-Betrüger steht wieder vor Gericht

Veröffentlicht am 15. Januar 2024, 20:05 / ©Montage Pixabay / kirill_makes_pics & Bettina Nikolic

Die Spielchen hat man am Landesgericht Klagenfurt mittlerweile satt. Immerhin ist der Termin am kommenden Mittwoch bereits der dritte Versuch, dem 26-jährigen Kärntner den Prozess zu machen. Zunächst war er krank, dann ist er schlichtweg nicht aufgetaucht. Nun sitzt er in Untersuchungshaft – wegen Flucht- und Tatbegehungsgefahr.

Betrug mit Lego

Erstmals geriet der Angeklagte Ende 2020 in die Schlagzeilen – schon damals wurde ihm ein Lego-Betrug angelastet. Der Mann soll unter anderem Sand statt den Legofiguren versendet haben. Weltweit soll er Kunden betrogen haben, darunter Firmen aus Deutschland, China und Amerika. Die Schadenssumme belief sich damals auf über 500.000 Euro. Der damals 23-Jährige wurde zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt, ein Jahr davon unbedingt. Doch gelernt dürfte er daraus nichts haben, wie die neuerliche Anklage zeigt.

Prozesstermin am Mittwoch

Wieder muss sich der Kärntner wegen gewerbsmäßig schweren Betruges vor dem Landesgericht verantworten und wieder soll er diesen mit Lego-Sets begangen haben. Es gilt die Unschuldsvermutung. Die Verhandlung ist nun hoffentlich am kommenden Mittwoch, dem 17. Jänner 2024. Zum Richter wurde Manfred Herrnhofer bestimmt.