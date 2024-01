Die vergangene Woche forderte zwei Todesopfer im Verkehr

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montag, den 8. Jänner 2024, im Bezirk Liezen, Steiermark, bei dem der oben erwähnte Fußgänger getötet wurde. Der 65-jährige Fußgänger überquerte im Dunkeln die Fahrbahn und wurde dabei von einem ankommenden Pkw erfasst. Er wurde seitlich über die Fahrzeugfront in das Bankett geschleudert. Aufgrund seiner schweren Verletzungen verstarb der 65-Jährige im Krankenhaus.

Steirer und Tiroler

Am Wochenende verunglückte einer der zwei verstorbenen Verkehrsteilnehmer. Beide Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße B ums Leben. Je ein Verkehrstoter musste in der Steiermark und in Tirol beklagt werden.

Unfallursachen

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in einem Fall ein Fehlverhalten des Fußgängers und im anderen Fall Unachtsamkeit bzw. Ablenkung. Ein tödlicher Verkehrsunfall war ein Alleinunfall und ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger. Vom 1. bis 14. Jänner 2024 gab es im österreichischen Straßennetz 7 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2023 waren es 14 und 2022 ebenfalls 7.