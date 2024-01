Dicke Rauchschwaden: 78 Florianis im Kampf gegen die Flammen

Kurz vor 14 Uhr geriet das Einfamilienhaus in der Unteren Dorfstraße in Brand, wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte. Zu diesem Zeitpunkt befand sich niemand im Haus. Ein Heim-Rauchmelder hatte allerdings Alarm ausgelöst und den Hausbesitzer via Smartphone umgehend alarmiert. Dieser verständigte die Einsatzkräfte.

Keine Verletzten

Insgesamt 78 Einsatzkräfte von sechs umliegenden Feuerwehren rückten in der Folge zum Brandort aus und löschten das Feuer. Sie rückten mit gleich 17 Fahrzeugen aus und kämpften gegen die Flammen an. Kurz vor 17.30 Uhr konnte dann „Brand aus“ gemeldet werden. Verletzt wurde niemand. Am Einfamilienhaus entstand jedoch Sachschaden in derzeit noch nicht bezifferbarer Höhe.

Ursache unbekannt

Neben dem vorsorglich eingesetzten Roten Kreuz und der Polizei Leibnitz stand auch ein Bezirksbrandermittler der Polizei im Einsatz. Eine konkrete Brandursache konnte bislang jedoch noch nicht festgestellt werden. Die diesbezüglichen Ermittlungen dauern noch an.

Die Feuerwehren vor Ort

Eingesetzt waren die Feuerwehr Obergralla, die Feuerwehr Kaindorf an der Sulm, die Freiwillige Feuerwehr Neutillmitsch, die Feuerwehr Leibnitz, die Freiwillige Feuerwehr Tillmitsch, die Feuerwehr Untergralla und die Feuerwehr Seggauberg.