Jenseitskontakte: Die Steirerin Heike Hoffmann spricht mit Verstorbenen

Ihre Karriere startete senkrecht. Nach ihrem Handelswissenschafts-Studium an der WU Wien bekam Heike Hoffmann einen der damals heiß begehrtesten Jobs: Merrill Lynch, eine internationale Investmentbank, wurde ihr neuer Arbeitgeber. „Es war immer mein Traum dort zu arbeiten. Doch dann wurde ich krank.“ Das war vor rund 27 Jahren. Zum damaligen Zeitpunkt war ihr nicht klar, warum es ihr plötzlich so schlecht ging. „Die Kinesiologie hat mir dann geholfen. Ich wusste gar nicht, was das genau ist. Aber es hat mir geholfen.“ So startete ihr zweiter Berufsweg.

Jeder könnte mit Toten kommunizieren

Es folgten Ausbildungen in Kinesiologie und Energiearbeit. Mit der Entscheidung sich selbstständig zu machen, zog die gebürtige Obersteirerin von Wien zurück nach Graz. Heute bietet sie in ihrer eigenen Praxis verschiedene Techniken der Energiearbeit an. Und spricht mit Toten. „Die Basis sind immer die Hellsinne“, erklärt Heike. Egal welche Sitzungsart sie durchführt, es gehe immer darum, das Energiefeld wahrzunehmen. „Du musst das üben. Lernen kann es grundsätzlich jeder.“

Sie ist das „Telefon“ für die geistige Welt

Wenn ein Klient mit verstorbenen Seelen kommunizieren möchte, stelle sie sich als Medium zur Verfügung. „Ich bin wie ein ‚Telefon‘. Ich beschreibe einfach alles, was ich wahrnehme. Ich kann auch nicht versprechen, mit einer bestimmten Person zu reden.“ Daran erkenne man auch den Unterschied zu einem unseriösen Medium, erklärt sie. „Jenseitskontakte sind die Königsdisziplin dieser Arbeit. Es ist ein heikler Bereich.“ Sitzt eine Mutter vor ihr, die ihr Kind verloren hat oder ein Mensch, dessen Partner vor kurzem verstorben ist? Sie will es im Vorhinein nicht wissen, ihr Verstand würde sonst die weitere Arbeit beeinflussen.

Im Jenseits gibt es keine Malakoff-Torte

„Es geht immer um Details. Die Seelen geben mir Dinge bekannt, ich spreche sie aus und mein Gegenüber weiß dann, wer ‚da‘ ist.“ So konnte eine Klientin einmal ihren verstorbenen Mann identifizieren, indem Heike die Botschaft aussprach, dass die Dame am nächsten Tag eine Malakoff- Torte essen solle. Ihre Klientin erzählte Heike daraufhin, dass ihr Mann am darauffolgenden Tag Geburtstag gehabt hätte. Seine Lieblingstorte? Malakoff! „Viele haben einen geliebten Menschen verloren und möchten wissen, ob es ihm gut geht. Gibt es das Leben nach dem Tod wirklich? Lebt die Seele weiter? Außerdem möchten die Menschen oft offene Fragen klären.“

Die Hauptbotschaft aus dem Totenreich

Nicht erst einmal hat Heike in ihren Sitzungen den Tod eines verstorbenen Menschen durchlebt, um den Hinterbliebenen den genauen Hergang zu erklären: „Manchmal gibt es auch bei mir Tage, wo ich mich frage, warum ich das überhaupt mache.“ Heike weiß, dass ihre Arbeit von der Gesellschaft skeptisch betrachtet wird. Doch unterm Strich ist ihr Job spannend und sinnvoll: „Wir sind in Wirklichkeit so viel mehr. Das Leben ist ein Spiel, wir sind hier um uns selbst zu erfahren und unser Leben mit Leichtigkeit zu leben. Das möchte ich den Menschen vermitteln.“ Denn das sei auch die Hauptbotschaft all ihrer Jenseitskontakte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.01.2024 um 20:52 Uhr aktualisiert