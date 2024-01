Minus 17,8 Grad: Das ist aktuell der kälteste Ort Kärntens

Zwischen minus 9 und minus 4 Grad werden heute Nacht erwartet, so die Meteorologen von Geosphere Austria. Einige Kärntner Orte können die Prognosen allerdings jetzt schon übertrumpfen, wie ein Blick auf die aktuellen Messwerte zeigt. So hat es am Sonnblick an der Grenze von Kärnten und Salzburg aktuell minus 17,8 Grad!

Kalt, kälter Kärnten?

Auch auf der Villacher Alpe oder der Kölnbreinsperre ist es jetzt in den Abendstunden nicht gerade gemütlich. Im Tal halten sich die Temperaturen hingegen noch in Grenzen. In Villach hat es derzeit minus 0,3 Grad, nahe dem Klagenfurter Flughafen wurden minus 2 Grad gemessen.

Die fünf kältesten Orte in Kärnten Sonnblick: -17,8 Grad

Villacher Alpe: -9,8 Grad

Kölnbreinsperre: -8,8 Grad

Katschberg: -7,0 Grad

Dellach im Drautal: -5,3 Grad Quelle: Messwerte der Geosphere -Wetterstationen von 21 Uhr

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.01.2024 um 21:47 Uhr aktualisiert