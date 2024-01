Eiseskälte bringt Österreich am Dienstag zum zittern

Veröffentlicht am 15. Januar 2024, 21:41 / ©5 Minuten

„Am Alpennordrand und im Norden halten sich noch Restwolken, mitunter schneit es im Bergland auch noch leicht. Überall sonst scheint zunächst hingegen oft die Sonne, in Beckenlagen im Süden halten sich aber auch ein paar Nebelfelder. Im Tagesverlauf ziehen dann aber generell von Westen her mehr und mehr Wolkenfelder durch“, so die Prognose der GeoSphere Austria.

Wind lässt am Nachmittag nach

Überwiegend sonnig soll es nur im Süden werden, der Nebel lichtet sich hier. Der Wind weht im Norden und Osten zunächst lebhaft aus West, soll jedoch in den Nachmittagsstunden deutlich nachlassen. Dann werden auch Höchstwerte zwischen minus 2 und plus 5 Grad erwartet.