Eisige Temperaturen am Dienstag lassen die Steirer frieren

„Am Dienstag hat kalte Luft Österreich und damit auch die Steiermark fest im Griff. Bei wechselnder Bewölkung scheint im Süden häufig die Sonne, im Norden gibt es am Vormittag dichtere Wolken und am Morgen kann es auch leicht schneien“, so die Prognose der GeoSphere Austria. Sonst soll es überall trocken bleiben. Der Wind soll schwach aus West bis Nord wehen. Nach frostigen Temperaturen zwischen minus 10 und minus 4 Grad in der Früh sollen die Werte bis zum Nachmittag auf 0 bis 4 Grad steigen.