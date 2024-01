Achtung Einbruchsgefahr! So solltet ihr euch auf Kärntens Seen verhalten

Grundsätzlich warnt die Wasserrettung stets vor dem Betreten von nicht freigegebenen Eisflächen. „Im Gegensatz zu betreuten Eisflächen, ist Eislaufen auf nicht betreuten Natureisflächen mit schwer abschätzbaren Risiken verbunden“, heißt es nun in einer Aussendung der Wasserrettung. Zuflüsse, Quellen, Wasserpflanzen, Ufernähe, unterschiedliche Intensität der Sonneneinstrahlung oder auch Stege (mit Enteisungsanlagen) und die Witterung an sich beeinflussen die Eisbildung bzw. die Qualität des Eises.

Dieses Eis eignet sich am besten

Die beste Grundlage für eine tragfähige Natureisfläche bietet immer noch Kerneis (umgangssprachlich auch Spiegeleis). Dieses Eis ist langsam gewachsen und hat keine Eischlüsse und Einfluss von Schnee- und Schneeregen. „Mischeis“ und schneebedeckte Eisflächen weisen eine reduzierte Tragfähigkeit auf. „Wir appellieren die einschlägigen Sicherheits- und Verhaltenshinweise einzuhalten“, so die Wasserrettung weiter.

„Im Ernstfall geht es um Minuten“

Was aber tun, wenn es zum Ernstfall kommt und man einbricht? Das eiskalte Wasser verursache einen Schock und extreme thermische Belastungen. „Der Wärmeverlust im Wasser ist etwa 30 Mal höher als an Land. Die Folgen sind schnelle Erschöpfung und eintretende Bewegungsunfähigkeit“, wissen die Retter. Es falle also schwerer, sich selbst zu retten, nach Hilfe zu rufen oder sich am Eis festzuhalten. Für eine erfolgreiche Rettung selbst bestehe nur ein kurzes Zeitfenster. „Im Ernstfall geht es um Minuten“, erklärt die Wasserrettung.

Was, wenn ich sehe, wie jemand eingebrochen ist?

Erkenn man eine solche Situation, sollte man erst einen Notruf (130) absetzen, bevor man selbst eine Rettungsaktion wagt. Es gelte stets der Grundsatz „Selbstschutz vor Fremdschutz“. „Vor allem in der Nähe des Eislochs und dort, wo das Eis brüchig ist, sollte man sein Gewicht möglichst breit auf der Eisfläche verteilen – hinlegen, sich liegend der Einbruchsstelle nähern“, so die Retter. Dem Eingebrochenen sollte man einen Gegenstand reichen, woran er sich festhalten und im besten Fall herausziehen kann. Gut eignen sich dafür unter anderem Rettungsringe, Schneestangen, (Abschlepp-)Seile, Bretter oder auch Äste und Jacken.

Was, wenn ich selbst eingebrochen bin?

Ist man nun aber selbst in der Situation, eingebrochen zu sein, sollte man laut um Hilfe rufen und versuchen, sich selbst aus der gefährlichen Situation zu befreien. „Wichtig ist, den Selbstrettungsversuch in Richtung des bereits zurückgelegten Weges zu versuchen. Dort war die Tragfähigkeit des Eises ja gegeben“, weiß die Wasserrettung. Hilfreich seien eine Schwimmweste oder spitze Gegenstände wie Schraubenzieher oder eigens entwickelte Eisdornen – generell sollte man, wenn man schon am Eis unterwegs ist, zur eigenen Sicherheit entsprechend vorbereitet und ausgerüstet sein, rät die Wasserrettung abschließend.