Neuer Chefarzt will Patienten die „Angst vor der Untersuchung“ nehmen

„Ich will die Radiologie im Klinikum stärken und Bereiche unseres Faches, wie etwa die kardiovaskuläre Bildgebung oder die Kinderradiologie ausbauen und den wichtigen interventionellen Bereich unseres Institutes mit einem Expertenteam weiterführen“, sagt der neue Leiter des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Bernhard Petritsch.

Expertise soll nun in Kärnten zur Anwendung kommen

Der gebürtige Grazer mit Kärntner Wurzeln, der nach seinem Medizinstudium in Graz an Kliniken in Deutschland tätig war, will nun seine „Expertise für die Kärntner Patienten“ in Klagenfurt einbringen. Die vergangenen Jahre wirkte Petritsch als leitender Oberarzt am Universitätsklinikum Würzburg in Bayern. Sein Wahlspruch lautet: „Patienten zuerst!“ Daher ist es Petritsch auch ein dringendes Anliegen, die Wartezeiten für radiologische Untersuchungen zu verringern. Zudem sei es ihm auch wichtig, den Patienten stets Therapien und Diagnosemethoden nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen anzubieten.

„Diagnose entscheidend, um einem Herzinfarkt vorzubeugen“

Ein weiterer Schwerpunkt von Petritsch ist die Bildgebung am Herzen und den Gefäßen. „Die Koronare Herzerkrankung stellt eine der häufigsten Erkrankungen überhaupt in der westlichen Welt dar“, sagt Petritsch. Eine frühe Diagnose sei entscheidend, um möglichen schwerwiegende Folgen, wie einem Herzinfarkt, gezielt vorbeugen zu können. Auch das Sprechen ist eine zentrale Säule für Petritsch: „Wir kommunizieren unsere Befunde“, betont er. So sei es für Betroffene etwa ganz wichtig, die Bilder ihrer Untersuchung zu sehen und dabei klar zu erkennen, dass etwa ein Gefäß verkalkt ist.

„Wir bieten hohen Komfort“

Auch will Petritsch seinen Patienten die Angst vor einer Untersuchung nehmen. „Wir bieten hohen Komfort mit modernen Geräten an, bei denen auch die Strahlenbelastung gering ist“, sagt er. Die Erstellung der notwendigen Bilder sei zudem schmerzlos und kurz. So könne beispielsweise das Herz bei einer Computertomographie (CT) innerhalb nur eines Herzschlages, in wenigen Bruchteilen einer Sekunde, untersucht werden.

Wer ist der neue Chefarzt?

Petritsch ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Ausgleich zum Beruf findet er beim Bergsteigen, Skitouren gehen oder dem Triathlon. „Beim Triathlon ist es ähnlich wie bei unserer Tätigkeit am Institut: Es ist eine gleichermaßen herausfordernde wie lohnenswerte Tätigkeit, die Ausdauer und ganz klarer Ziele bedarf“, erklärt der neue Chefarzt.