Universität Graz erweitert Porträtsammlung mit Bild von Martin Polaschek

Enthüllung des neuen Rektorenporträts am 12. Jänner 2024 in der Aula der Uni Graz: Rektor Peter Riedler (links), Minister Martin Polaschek und Künstlerin Carola Deutsch.

Enthüllung des neuen Rektorenporträts am 12. Jänner 2024 in der Aula der Uni Graz: Rektor Peter Riedler (links), Minister Martin Polaschek und Künstlerin Carola Deutsch.

Die Sammlung besteht nun aus insgesamt 35 Porträts in der Aula und weiteren 18 Gemälden im Senatssaal. „Die beeindruckende Arbeit von Carola Deutsch verleiht unserer Porträtsammlung eine einzigartige Dynamik. Ihre Fähigkeit, die Persönlichkeit von Magnifizenz Martin Polaschek in einem so ausdrucksstarken Kunstwerk festzuhalten, ist bewundernswert und spiegelt mit jedem Pinselstrich die Wertschätzung der exzellenten Führung von Martin Polaschek während seiner Amtszeit als Rektor und auch seine Jahrzehnte lange Tätigkeiten als Vizerektor wider“, würdigte Peter Riedler, Rektor der Universität Graz das Werk der Künstlerin im Beisein des Ministers und zahlreicher Ehrengäste. „Carola Deutsch zeigt mit ihrem unkonventionellen Porträt ein modernes Lebensgefühl – authentisch, frisch und farbenfroh. Das entspricht exakt dem Zeitgeist, dem Wirken und dem Anspruch der Universität Graz“, so der Rektor.

Ort der klugen Köpfe

„Die Universität Graz war und ist für mich ein Ort der klugen Köpfe und lebendigen Geister, die ihr Schaffen ganz der Wissenschaft und der universitären Lehre verschrieben haben und diesen Weg mit Hingabe gehen. Die Porträts der ehemaligen Rektorinnen und Rektoren in der Universitätsaula und im Senatssaal sind eine sehr schöne Tradition und es ehrt mich, dass auch mein Bild dort seinen Platz findet“, freut sich der frühere Uni-Graz-Rektor und heutige Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung Martin Polaschek über die Aufnahme in die Galerie der Rektorinnen und Rektoren.

Teil der Geschichte

„Ich fühle mich sehr geehrt, als Künstlerin nun auf der Universität in meiner Heimatstadt einen Teil unserer Geschichte repräsentieren zu dürfen! Ein großer Dank geht an den ehemaligen Rektor der Uni Graz und nunmehrigen Minister Martin Polaschek für das Vertrauen sowie die Wertschätzung gegenüber meiner Kunst!“, betont die Künstlerin Carola Deutsch anlässlich der Präsentation des Werkes. Deutsch, Künstlerin aus Leidenschaft und passionierte Tattoo-Artistin mit Meisterprüfung, brachte ihre einzigartige künstlerische Vision in das Porträt von Martin Polaschek ein. Mit ihrer Erfahrung in außergewöhnlichen Kunstwerken auf Leinwänden, körperübergreifenden und expressiven Tätowierungen sowie großformatigen Wandbildprojekten, vereint sie Vielfalt, mehrfache Dimensionen und eine enorme Ausdruckskraft in ihren Werken.

Zeitgeist mehrerer Generationen

„Die Vielzahl an Porträts der ehemaligen Rektor:innen, die in der Aula der Universität Graz hängen, spiegeln den Zeitgeist mehrerer Generationen wider. Ob traditionell oder gewagt, ob bunt oder schlicht, ob expressiv oder exakt – Jedes einzelne Kunstwerk inspiriert“, kommt die Künstlerin ins Schwärmen. „Diese Tradition genießt meine größte Bewunderung! Sie hat mich von der ersten Sekunde an in den Bann gezogen“, so Carola Deutsch abschließend.