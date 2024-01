Geldregen: Wiener wurde über Nacht zum Millionär

Als überaus gewinnträchtig präsentiert sich bislang der Jänner des neuen Jahres, denn sowohl bei Lotto „6 aus 45“ als auch beim Joker war die Ziehung vom vergangenen Sonntag die vierte in Folge, in der es Gewinne im ersten Rang gab. Ein Wiener bzw. eine Wienerin sorgte für den dritten Solo-Sechser in Folge, und die „sechs Richtigen“ im zweiten von zwei gespielten Quicktipps waren – wie auch schon zuvor für einen win2day-User am Mittwoch und einen Vorarlberger bei der Bonus-Ziehung am Freitag – exakt 1 Million Euro wert. Dafür gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl keinen Gewinn, womit hier am kommenden Mittwoch ein Jackpot mit rund 100.000 Euro ausgespielt wird.

LottoPlus Ziehung ohne Sechser

Die LottoPlus Ziehung am Sonntag endete ohne Sechser. Davon profitiert haben wiederum die Gewinner:innen eines Fünfers. Auf sie wurde die Gewinnsumme aufgeteilt, und damit gewannen 93 Spielteilnehmer:innen jeweils mehr als 2.500 Euro. Bei der nächsten Ziehung werden für den LottoPlus Sechser rund 150.000 Euro erwartet.

4 Joker zu je mehr als 46.000 Euro in OÖ, NÖ, Wien

Beim Joker setzte sich die Reihe der Mehrfachgewinne fort. Nach zuletzt zweimal zwei und einmal drei Joker gab es am Sonntag gleich vier Wettscheine mit der richtigen Joker Zahl, und auf allen vier war auch das „Ja“ angekreuzt. Somit gehen jeweils mehr als 46.000 Euro nach Oberösterreich, Niederösterreich, Wien und an eine:n win2day-User:in. Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.