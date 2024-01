Für Tanzbegeisterte: Die Tanzcompany der Oper Graz sucht „Movers“

„Movers“ ist eine Plattform für junge Tanzbegeisterte, die sich über verschiedene Tanzstile austauschen und vielleicht auch neue entwickeln werden. Im Vordergrund steht jedenfalls die Freude am gemeinsamen Tanzen. Trainiert wird immer mittwochs ab 18.30 Uhr im Ballettsaal der Oper Graz. In Anlehnung an den Spielplan des Ballett Graz entwickeln die „Movers“ eigene Choreografien und Tanzstücke. Das Highlight ist ein eigens für und mit den „Movers“ erarbeitetes Tanzstück auf der Studiobühne der Oper Graz am 28. und 30. Juni 2024. Nähere Informationen findest du hier.

Kick Off „Movers“ 17. Jänner 2024, Treffpunkt: 18 Uhr beim Portier der Oper Graz unter der Glasbrücke Melde dich zum Kick-Off an unter: [email protected]