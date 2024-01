Schwerer Unfall: 46-Jähriger bei Frontal-Crash verstorben

Ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Braunau fuhr mit seinem Pkw auf der B156 von Neukirchen an der Enknach kommend Richtung Gundertshausen. Zur selben Zeit lenkte ein 46-jähriger rumänischer Staatsbürger aus dem Bezirk Braunau seinen Wagen in die Gegenrichtung. Im Ortschaftsbereich Heimhausen kam es aus unbekannten Gründen zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Mann verstarb noch an Unfallstelle

Beide Autos kamen nach dem Zusammenstoß in einem Straßengraben zum Stillstand. Nachkommende Fahrzeuglenker setzten unverzüglich die Rettungskette in Gang und befreiten die beiden schwer verletzten Lenker aus ihren Fahrzeugen. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb der 46-Jährige leider noch an der Unfallstelle. Der 51-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 6“ in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Die B156 war bis 18:15 Uhr totalgesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.01.2024 um 09:52 Uhr aktualisiert