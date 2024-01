Großes Passagier-Plus: Hierhin kann man 2024 von Klagenfurt aus fliegen

Insgesamt sind im Jahr 2023 von Klagenfurt aus 153.536 Passagiere in luftige Höhen gestiegen – was einem Passagierplus von 85,52 Prozent entspricht, wie man seitens des Flughafens in einer Presseaussendung mitteilt. Auch die Flugbewegungen selbst konnten deutlich auf gesamt 1.848 gesteigert werden, heißt es weiter. „Darüber hinaus wurden im wichtigen Bereich der Allgemeinen Luftfahrt (Privat- und Businessflüge, Vereine und Flugschulen sowie Einsatzflüge und behördliche Flüge) im vergangenen Jahr 15.882 Bewegungen verzeichnet“, so die Verantwortlichen erfreut.

Eurofighter trainieren in Klagenfurt

Weiters handelt es sich beim Flughafen Klagenfurt auch um den Ausweichflughafen für den Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg, womit wöchentliche Überflüge bzw. Touch-and-Gos der Eurofighter stattfinden. „Eine besonders starke zweite Jahreshälfte mit dem September als stärksten Monat des vergangenen Jahres zeigt die positive Entwicklung, die wir im laufenden Geschäftsjahr fortsetzen werden“, freut sich Maximilian Wildt, Geschäftsführer des Flughafens.

„Passagierzahlen beweisen, dass der Flughafen auf dem richtigen Weg ist“

Auch Martin Payer, Vorstand der K-BV und Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafen Betriebsgesellschaft, äußert sich zufrieden über das Verkehrsergebnis 2023: „Die aktuellen Passagierzahlen beweisen, dass der Flughafen Klagenfurt auf dem richtigen Weg ist.“ Seitens der Landeshauptstadt Klagenfurt ziehen Bürgermeister Christian Scheider und Vizebürgermeister Philipp Liesnig ebenfalls positive Bilanz: „Für die Landeshauptstadt Klagenfurt nimmt der Flughafen eine zentrale Rolle in der Wertschöpfungskette, als Arbeitgeber und Infrastruktur ein. Die weitere positive Entwicklung ist für uns von großer Bedeutung.“

London, Wien, Hamburg, Mallorca, Madeira & Co.

Im Winterflugplan 2023/24 wird neben den täglichen Direktflügen nach Wien und der neuen Anbindung an Hamburg (samstags) mit „Austrian“ auch die Ganzjahresdestination London-Stansted mit 2 wöchentlichen Non-Stop-Flügen mit Ryanair ab dem Flughafen Klagenfurt angeflogen. Für den Sommer 2024 sind Charterflüge nach Paros/Naxos mit Springer Reisen sowie die Ryanair-Strecken London-Stansted, Palma de Mallorca und Alicante geplant. Zudem wird auch der Sondercharter von Gruber-Reisen nach Madeira im Oktober 2024 verlängert.