In Pension zur Kirche „gefunden“: Nun ist langjähriger Diakon verstorben

Johann Georg Mack, Ständiger Diakon in Rente der Pfarren Kirchberg, Klein St. Paul und Wieting, ist am vergangenen Samstag, den 13. Jänner, im 82. Lebensjahr verstorben, wie die Kirche nun berichtet. Mack wurde 1942 in Wolfsberg geboren und war bis zu seiner Pensionierung als Finanzbeamter tätig. Erst danach absolvierte er den Theologischen Fernkurs in Wien und wurde 2006 im Dom zu Klagenfurt schließlich zum Ständigen Diakon geweiht.

Bis zum Ruhestand 2021 in mehrere Pfarren tätig

Anschließend war Mack bis 2011 in der Pfarre St. Donat als Diakon mit dem Schwerpunkt Altenbetreuung tätig, von 2011 bis zu seinem Ruhestand 2021 wirkte er als Ständiger Diakon in den Pfarren Kirchberg, Klein St. Paul und Wieting.

Mach war zweifacher Familienvater

Mack, dessen Gattin Hannelore 2021 verstarb, war zweifacher Familienvater. Das Requiem für ihn mit anschließender Beisetzung am Ortsfriedhof Klein St. Paul wird am Donnerstag, den 18. Jänner um 11 Uhr in der Pfarrkirche Klein St. Paul gefeiert. Bereits am Tag davor, am 17. Jänner ab 14 Uhr, besteht die Möglichkeit, sich vom Verstorbenen in der Pfarrkirche Klein St. Paul zu verabschieden.