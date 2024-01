An Montagen zu: Bäckerei-Standort führt in Feistritz einen Ruhetag ein

An Montagen bleibt es in der Weissensteiner-Filiale in Feistritz an der Drau künftig dunkel. Der Grund: Man hat aufgrund von Mitarbeitermangel einen Ruhetag eingeführt. „Um unser Team in der Filiale Feistritz zu entlasten“, heißt es seitens des Familienunternehmens aus Bad Kleinkirchheim. Ursprünglich hatte man hier sieben Tage die Woche geöffnet, nun musste ein Ruhetag eingerichtet werden. Im gleichen Atemzug sucht man im Posting aber schon nach weiteren Arbeitskräften. Wie lange der Ruhetag am Montag bestehen bleibt, ist also noch nicht klar.