Plus 9,2 Prozent für diese Personen: Das macht das Land Kärnten jetzt

Veröffentlicht am 16. Januar 2024, 12:01 / ©Monkey Business-stock.adobe.com

Aktuell stehen den Pflegeheimen pro Monat und pro Pflegeheimbewohner rund 2.720 Euro zur Verfügung – de so genannte Sockelbetrag. Seit einigen Monaten spreche das Land nun jedoch mit den Heimbetreibern wegen einer Neuberechnung des Sockelbetrages, teilte Gesundheitsreferentin Beate Prettner bei einer Pressekonferenz im Anschluss an die Regierungssitzung am heutigen Dienstag, den 16. Jänner, mit.

Plus 200 Euro pro Bewohner pro Monat werden verlängert

Um in der Zwischenzeit den Heimbetreibern den Kostendruck zu nehmen, wurde bereits mit 1. Juli 2023 der Sockelbetrag um 200 Euro pro Bewohner und Monat erhöht. Vorerst befristet mit 31. Dezember 2023. „In der heutigen Regierungssitzung haben wir beschlossen, diese Frist zu verlängern, das heißt die zusätzlichen 200 Euro pro Person und Monat bis zum Ende des ersten Quartals weiterzubezahlen. Bis dahin wird die endgültige Evaluierung und Festlegung des Sockelbetrages feststehen“, informierte Prettner.

Auch Gehaltserhöhungen werden ausgeglichen

Zusätzlich zu besagten 200 Euro pro Heimplatz und Monat wurden die in den Sockelbeträgen enthaltenen Personalkosten (65 Prozent) per 1. Jänner 2024 um 9,2 Prozent angehoben. Hier handelt es sich um den Anpassungsfaktor des Gehaltsabschlusses im Kollektivvertrag der Sozialwirtschaft – mehr dazu hier.

6,15 Millionen Euro Mehrkosten

Wie die Gesundheitsreferentin erklärte, ergebe das zwischen 1. Jänner und 31. März 2024 Mehrkosten von in Summe 6,15 Millionen Euro. „Davon entfallen 3,4 Millionen Euro auf die Weiterzahlung der 200 Euro pro Heimplatz pro Monat. Die Valorisierung des Personalkostenanteiles schlägt sich für drei Monate mit rund 2,8 Millionen Euro nieder.“