Genussecke & Modeschau: CHS-Villach lädt zum Tag der offenen Tür

Am 19. Jänner

Von 10.30 bis 17.30 Uhr können sich interessierte Schülerinnen und Eltern am 19. Jänner 2024 über das vielseitige Bildungsangebot am CHS im Bereich Wirtschaft, Medien, Mode und Kunst informieren. Guides führen alle Gäste durch das Schulgebäude und zu den Highlights wie zum Beispiel der Modeschau, den Künstler-Ateliers, den Fotostudios, den Audio- und Animations-Workshops oder zur CHS-Genussecke. Zur Stärkung werden allen Besuchern auch kulinarische Köstlichkeiten im Lehrcafé angeboten. Zusätzlich gibt das „Studio 17“ einen digitalen Live-Einblick in den Schulalltag.