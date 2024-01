„Halt’s Maul jetzt!“: Aussprache rund um Rekord-Bäuerin Nicole eskaliert

Veröffentlicht am 16. Januar 2024, 12:46 / ©ATV

Die Männer bringen sich bei dem einen oder anderen Bier auf den neuesten Stand der Dinge, bevor sie zur Aussprache mit Arabella und ihrer Bäuerin geladen sind. Doch die Situation eskaliert. Rainer fühlt sich von Lambert und seinen Sprüchen derart provoziert, dass er seine Emotionen nicht mehr im Griff hat. Wüste Beschimpfungen und Drohgebärden sind die Folge. Rainer vergreift sich völlig im Ton: „Halt’s Maul jetzt. Sonst klatsch‘ ich dir eine ins Gesicht.“ Die anderen versuchen zu deeskalieren. „Ich hoffe, dass sich das irgendwie legt. In der Hofwoche war es mit allen lässig, alle haben sich gut verstanden. Der Alkohol spielt sicher auch eine Rolle dabei“, meint Dominik. Bei der Aussprache muss Nicole dann auf Rainer und Lambert verzichten, da sich die beiden nicht mehr sehen können.

Bekommt Nicole von Stefan eine zweite Chance?

Die Liebe regiert dann wieder und Arabella versucht zu ergründen, warum Nicole ihren eigentlichen Favoriten Stefan aus Niederösterreich heimschickte und sich für Steirer Florian entschieden hat. Stefan hofft auf Klarheit: „So wie die ganze Woche verlaufen ist, hab‘ ich es selber nicht glauben können. Da möchte ich eigentlich schon eine richtige Erklärung haben. Die Entscheidung damals habe ich nicht verstanden.“ Im Gespräch überrascht Nici dann mit einer klaren Ansage: „Ich hoffe, dass ich von Stefan eine zweite Chance bekomme.“ Wie nimmt das der enttäuschte Niederösterreicher auf?

Liebesglück bei Silke und Simon

Während die einen die Liebe beim #BSF-Event intensiv suchen, haben sich Obstbauer Simon (33) aus der Steiermark und seine Silke (34) in der Hofwoche gefunden und nicht mehr losgelassen. Dennoch gehen die Beiden mit gemischten Gefühlen in ihre Aussprache. „Ich bin schon neugierig, was die anderen Damen über uns sagen“, ist Silke gespannt. Bei der Aussprache ist Simon vor Liebesglück zu Tränen gerührt.