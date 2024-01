Freispruch: Wiener Arzt musste nach Suizid einer Patientin vor Gericht

Die Anklage legt dem Psychiater zur Last, als diensthabender Oberarzt die Frau in einem Zimmer ohne Videoüberwachung untergebracht und somit von der gebotenen engmaschigen Überwachung Abstand genommen zu haben. Auch eine Erhöhung der von ihm verordneten Medikation habe der Arzt nicht in Betracht gezogen.

Angeklagter sei „aus gutem Grund nicht schuldig“

Der Angeklagte bekannte sich „aus gutem Grund nicht schuldig“, wie sein Verteidiger Manfred Ainedter eingangs der Verhandlung erklärte. Der Arzt, der in der Zwischenzeit den Arbeitsplatz gewechselt hat, sagte dann in seiner Beschuldigteneinvernahme, die Frau sei „nicht suizidal eingeengt“ gewesen: „Sie war nicht so psychotisch, dass man mit ihr kein Gespräch hätte führen können.“ Er sei nicht „von einer Umsetzungsabsicht“ ausgegangen. Nach dem Unterbringungsgesetz habe er die Frau deshalb aufgenommen, weil diese sich verfolgt fühlte und „wie in einem Film“ vorgekommen sei. Ein videoüberwachtes Zimmer wäre daher „kontraproduktiv“ gewesen: „Das hätte ihre Paranoia weiter angeheizt.“

Frau leblos in Zimmer aufgefunden

Die Frau hatte sich am 27. Oktober 2021 auf eine Polizeiinspektion begeben und Selbstmordgedanken geäußert. Die Beamten gingen von einer Psychose aus und brachten die Mutter eines Kindes in ein Krankenhaus mit einer psychiatrischen Abteilung. Für die Polizeibeamten war „akute Selbstgefährdung“ gegeben. Im Spital nahmen zunächst ein junger Assistenzarzt, der sich zu Beginn seiner Facharztausbildung befand, und ein Pfleger die so genannte Ersteinschätzung vor. Dann zogen sie den erfahrenen Oberarzt bei, der der Frau Medikamente gegen psychotische Zustände sowie gegen Angst- und Spannungszustände verschrieb, die diese auch gleich bekam. Die Frau kam in weiterer Folge um 17.00 Uhr auf ein Zimmer. Bei einer Kontrolle um 18.00 Uhr sah der Pfleger die infolge der ihr verabreichten Medikamente sediert wirkende Frau im Bett sitzen. Eine dreiviertel Stunde später wurde sie dann leblos aufgefunden.

„Ich hätte ihr nicht zugetraut, so etwas zu machen.“

Die beiden Rechtsvertreter des Witwers und des Kindes, die sich als Privatbeteiligte dem Strafverfahren angeschlossen hatten, thematisierten in der Verhandlung besonders den Umstand, dass der Frau nicht die Handtasche abgenommen worden war. „Ich habe die nicht als gefährlich wahrgenommen“, sagte dazu der Angeklagte. Anders als ein Gürtel oder Schuhbänder sei eine Handtasche bei Patienten mit Suizidgedanken „per se kein gefährlicher Gegenstand“. Der Frau die Handtasche wegzunehmen, wäre für ihn „nicht verhältnismäßig“ gewesen, meinte der Angeklagte: „Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass man eine Handtasche dafür hernehmen könnte. Ich hätte ihr nicht zugetraut, so etwas zu machen.“ Die Frau hatte sich mit dem Gurt der Tasche erhängt.

Suizid der Patientin sei „in keinster Weise vorhersehbar gewesen“

Die Staatsanwältin hielt an ihrer Anklage fest: „Er hat nicht die richtigen Entscheidungen getroffen, um den Suizid zu verhindern.“ „Ich wüsste nichts, was ich anders machen würde. Ich würde nichts anders machen“, hielt dem der Oberarzt entgegen. Der Suizid der Patientin sei „in keinster Weise vorhersehbar gewesen“, bekräftigte Verteidiger Ainedter: „Alles, was gemacht werden musste, ist passiert.“ Dem Angeklagten droht im Fall einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe von bis zu 720 Tagessätzen.

Update: Freispruch

Der Wiener Spitalsarzt wurde im Zusammenhang mit dem Suizid der stationär aufgenommenen Patientin am Bezirksgericht Innere Stadt vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung rechtskräftig freigesprochen. Die Anklage ließ sich nach der Einvernahme von zwei Zeugen sowie den Ausführungen des psychiatrischen Sachverständigen Peter Hofmann nicht mehr aufrechterhalten, wie die Staatsanwältin am Ende der Verhandlung einräumte. Sie war mit dem Freispruch einverstanden.

Assistenzarzt: „Ich bin nicht dazu gekommen, nach ihr zu sehen“

Der junge Assistenzarzt, der sich zum Zeitpunkt des Suizids im zweiten Monat seiner Ausbildung befand, schilderte als Zeuge, die Frau habe bei dem Erstgespräch zwar Suizidgedanken geäußert, diese aber zugleich insofern relativiert, als sie ihrer „Furcht vor dem Danach“ Ausdruck verliehen hätte. Er habe später „zu viel Arbeit gehabt, dass ich nicht dazu gekommen bin, nach ihr zu sehen“, bedauerte der Jungmediziner. Er sei damals nämlich für drei Stationen mit insgesamt 60 Betten zuständig gewesen und „massiv mit sehr vielen anderen dringenden Arbeiten“ beschäftigt gewesen: „Die Nachtdienste (diese beginnen der Darstellung des Zeugen zufolge im betreffenden Spital um 13.00 Uhr, Anm.) sind teilweise sehr, sehr wild im Sinne von intensiv.“

Pfleger: „Wir sind kein Gefängnis“

Der Pfleger, der als Letzter die Frau lebend gesehen hatte, berichtete, diese hätte in ihrem Zimmer deutlich ruhiger als beim Aufnahmegespräch gewirkt. Er habe daher keinen Grund gesehen, eine weitere Medikamentengabe in Betracht zu ziehen oder die Patientin weiter einzuschränken: „Wir sind kein Gefängnis.“

Gerichtspsychiater erstellte Gutachten

Für den gerichtlichen Sachverständigen und erfahrenen Gerichtspsychiater Peter Hofmann wäre es „fachlich unseriös gewesen, mit einer weiteren Dosis Medikamenten hineinzufahren“, wie er bei seiner Gutachtenerstattung darlegte. Er bezeichnete die Verantwortung des Angeklagten als „klinisch plausibel“. Dieser habe auf die zwei Notfallsituationen – das erstmalige Auftreten einer akuten Psychose bei der Patientin sowie das Äußern von Suizidgedanken – angemessen reagiert. Bei der Frau sei „keine akute Suizidalität, dass man laufend damit rechnen muss, dass etwas passiert“ gegeben gewesen, weshalb laut Hofmann „keine ausreichenden Anhaltspunkte“ für eine Videoüberwachung und die Abnahme der Handtasche vorlagen. (APA 16.01.2023)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.01.2024 um 13:50 Uhr aktualisiert