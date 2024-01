Polizei stoppt Transporter: Tiere mussten in eigenen Exkrementen stehen

Am 11. Jänner führten die Polizisten in Zusammenarbeit mit den Sachverständigen der Landesprüfstelle im Zuge einer Schwerpunktaktion Kontrollen zum allgemeinen technischen Zustand der Kraftfahrzeuge durch.

Kennzeichenabnahmen und zahlreiche Anzeigen

20 Fahrzeuge wurden aufgrund des technischen Zustandes einer intensiven Kontrolle unterzogen. Die Bremsleistung der Fahrzeuge war als häufigster Grund für die Beanstandungen feststellbar. Bei fünf Fahrzeugen mussten die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen werden. Insgesamt wurden 132 Anzeigen nach verwaltungsrechtlichen Bestimmungen an die zuständige Behörde erstattet.

Voll beladener Tiertransport abgestellt

Bei einem aus Slowenien kommenden Tiertransport mit 19 Rindern auf der Ladefläche stellten die Polizisten und Sachverständigen erhebliche Mängel am Fahrzeug fest. Der Lkw verfügte über kaum eine Bremsleistung, war an mehreren Stellen von starkem Rost befallen und es lag ein starker Flüssigkeitsverlust vor. Wegen „Gefahr im Verzug“ wurden die Kennzeichen noch vor Ort abgenommen. Zusätzlich wurde dieser Transport einer Kontrolle nach dem Tiertransportgesetz unterzogen. Die Rinder mussten aufgrund der wenigen Einstreu in ihren Exkrementen bzw. auf dem Metallboden stehen. Zudem traten flüssige Exkremente aus. Der verständigte Amtstierarzt der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz ordnete die sofortige Umladung der Tiere an. Die Rinder wurden auf ein anderes Fahrzeug umgeladen, der desolate Lkw musste ebenfalls mit einem Sattelschlepper abtransportiert werden. Allein bei diesem Lkw wurden 54 Übertretungen zur Anzeige gebracht.