„Schon verjährt“: Deshalb hat Melissa Naschenweng Schule geschwänzt

Alle Jahre wieder spitzt sich die Skisaison auf ein Highlight zu und in wenigen Tagen ist es wieder so weit, wenn die Speed-Spezialisten die Streif und die Slalomfahrer den Ganslernhang runterfahren. Gerade für Erstere sind die Rennen in Kitzbühel immer mit einer ordentlichen Packung Prestige verbunden. Im Rahmen der Rennen hat nun kürzlich das „Sport und Talk Spezial“ auf „Servus TV“ stattgefunden. Neben altbekannten Ski-Stars wie Marco Odermatt nahm auch Kärntens Schlager-Queen Melissa Naschenweng in der Talkrunde Platz und erzählte von ihrer Verbindung zum Skisport.

„Das ist mittlerweile schon verjährt“

Und sie setzte sich gleich auf einen ganz besonderen Platz: Neben Odermatt, von dem sie ein großer Fan ist. Ganz besonders angetan hat es ihr in den Jugendtagen aber scheinbar Hermann Maier, wie sie im Gespräch verrät. „Für ihn hab ich damals sogar die Schule geschwänzt. Ich hab mich krank gemeldet, damit ich ein Foto mit ihm bekomme. Dann habe ich vor Ort ein Interview gegeben, das haben sie in der Schule gesehen“, erzählt sie von ihren ersten Ausritten nach Kitzbühel. „Das ist mittlerweile aber glaube ich schon verjährt“, lacht Naschenweng. Generell sei sie sehr skibegeistert und für sie sei es ein großer Fanmoment, neben den Abfahrern in der Talkrunde zu sitzen.

Auch ernstes Thema in Talkrunde

Danach wurde es aber etwas ernster. Gesprochen wurde nämlich auch über das Thema „Hass im Netz“. Sie erzählte, wie auch sie selbst zur Zielscheibe geworden sei und spricht von „schlechter Erziehung“, wenn Menschen ihren Hass im Netz ausleben. Sie vermutet Neid hinter der ganzen Geschichte. Anfangs habe es ihr „weh getan“, wenn die Leute über sie gelästert haben. Die Sendung könnt ihr übrigens hier nachschauen.