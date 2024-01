Brand bei Wohnhaus: Nun steht die Ursache fest

Gemeinsam mit Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung in Steiermark führten Brandermittler des Bezirkes Leibnitz die Ursachenermittlung durch. Kurz vor 14.00 Uhr geriet das Einfamilienhaus in der Unteren Dorfstraße in Brand. Ein Heim-Rauchmelder hatte Alarm ausgelöst und den Hausbesitzer via Smartphone umgehend alarmiert. Verletzt wurde niemand.

Akku als mögliche Brandursache

Der Brand dürfte in einem Abstellraum seinen Ausgang gefunden haben. Im Brandschutt konnten mehrere Akkus vorgefunden werden. Aufgrund einer möglichen Tiefenentladung bzw. eines Defektes dürften die Akkus in Brand geraten sein. Durch die starke Rauchgasentwicklung kam es zu einer erheblichen Beschädigung des gesamten Wohnhauses. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.