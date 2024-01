Land will Weinbau in Kärnten vorantreiben

„Jetzt setzen wir den nächsten Schritt in Richtung Professionalisierung des Weinbaus in Kärnten“, erklärt der für die Agrarpolitik zuständige Referent, LHStv. Martin Gruber (ÖVP) im Rahmen der Regierungssitzung am Dienstag. Auf seine Initiative wurde die erste Kärntner Weinbaurieden-Verordnung beschlossen. Hierbei handelt es sich um klar abgegrenzte und definierte Weinanbauflächen, welche durch ihre Lage und Bodenbeschaffenheit gleichwertige Weine hervorbringen.

56 Rieden per Verordnung festgelegt

„Riedenweine sind als Qualitätsweine bekannt. Daher dient die Riedenverordnung dem Herkunftsschutz, aber auch der Vermarktung“, weiß Gruber. Die Auswahl der Rieden wurde in Abstimmung mit dem Kärntner Weinbauverband getroffen. 56 Rieden in ganz Kärnten sind nun per Verordnung festgelegt und sollen zu einem weiteren Qualitätsschub im Weinbau beitragen. Derzeit bauen bereits 85 Betriebe in Kärnten Wein an und produzieren damit rund 500.000 Liter Wein pro Jahr.