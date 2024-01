Bei Trauung verhaftet: Hamza soll noch heute abgeschoben werden

Vom Altar in Zelle

Vom Altar in Schubhaft: Für Gundula B. (40) und den Kurden Hamza (26) entwickelte sich der eigentliche Freudentag zum Albtraum. Am Samstag, dem 13. Jänner, wollten sich die beiden im Schloss Vösendorf (NÖ) vermählen. Plötzlich wurde die Zeremonie aber von unerwarteten Gästen unterbrochen: Beamte der Fremdenpolizei nahmen Hamza fest – 5 Minuten berichtete.

Noch heute abgeschoben

Ein gestellter Asylantrag vom 26-Jährigen wurde zehn Tage vor der Hochzeit endgültig abgelehnt. Der Kurde hätte mit der Eheschließung hingegen in Österreich bleiben dürfen – so weit ließ es die Fremdenpolizei aber nicht kommen. Hamza soll noch heute Abend, Dienstag, 16. Jänner, zurück in die Türkei abgeschoben werden. Sein Flug hebt um 19.19 Uhr vom Flughafen Wien-Schwechat ab.

Alles nur Scheinehe?

Beim Bundesverwaltungsgericht wurde nach der Festnahme sofort Beschwerde eingelegt. Laut Aussagen des Anwalts Georg Klammer hatte „die Polizei hingegen nicht das Recht, die Eheschließung zu verhindern.“ In solch einer Situation war klar, dass bald Vorwürfe wegen einer Scheinehe aufkommen würden. Diese weist Gundula aber zurück: „Wir kennen uns seit eineinhalb Jahren. Er ist meine große Liebe.“