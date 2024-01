Kurioser Einsatz: Dieb saß bereits in Polizeiinspektion

Veröffentlicht am 16. Januar 2024, 17:44 / ©5 Minuten

Wegen einer verdächtigen Wahrnehmung rückten Polizisten der Polizeiinspektion Spittal an der Drau am frühen Morgen des 16. Jänners 2024 zum Bahnhof aus. Dort unterzogen sie einen 27-jährigen Ungarn einer Personenkontrolle, wobei sich herausstellte, dass gegen den Mann ein fremdenpolizeilicher Festnahmeauftrag bestand. Was die Polizisten bei der darauffolgenden Festnahme aber noch nicht ahnten: Der Mann hatte zuvor einen Diebstahl begangen.

Zweiter Einsatz folgte

Zu diesem wurden die Polizisten gegen 7 Uhr früh gerufen. Eine Bauchtasche mitsamt Geldbörse und Dokumenten war aus einem unversperrten Wagen entwendet worden. „Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Diebstahl vom festgenommenen Ungarn durchgeführt wurde“, heißt es seitens der Polizei. Die Bauchtasche konnte in einem Mülleimer in der Bahnhofshalle gefunden werden. Der Ungar wurde um 15.20 Uhr ins Polizeianhaltezentrum nach Villach überstellt. Die weitere Amtshandlung übernimmt das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl. An die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ergeht die Anzeige wegen Diebstahls und Urkundenunterdrückung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.01.2024 um 18:04 Uhr aktualisiert