Pensionist kommt vom Mittagessen zurück, erlebt böse Überraschung

Gegen 13 Uhr am heutigen Dienstag, dem 16. Jänner, wurde die Polizei alarmiert. Der 74-Jährige arbeitete am Vormittag in seiner Werkstätte. Gegen Mittag verließ er die Werkstatt zum Mittagessen, augenblicklich nahm er einen Brand in dem Wirtschaftsgebäude wahr.

Löschversuche misslangen

Er versuchte noch selbst das Feuer mit einem Handfeuerlöscher zu bekämpfen, aber ohne Erfolg. Die Einsatzkräfte eilten herbei. Trotz des Löscheinsatzes brannten die Werkstätte und ein alter Getreidekasten nieder.

50 Kräfte im Einsatz

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. 50 Feuerwehrkräfte mit acht Fahrzeugen standen beim Brandereignis im Einsatz. Die genaue Schadenshöhe ist bis dato unbekannt.