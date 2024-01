Urlauber verlor die Kontrolle über seine Skier: Frau verletzt

Veröffentlicht am 16. Januar 2024, 18:52 / ©ÖAMTC Kärnten

Sowohl die 58-jährige Frau als auch der 47-jährige Mann waren Teil einer geführten Skigruppe, die am Dienstagvormittag auf der Neugartenabfahrt talwärts fuhr. Im Zuge dessen sollte sich die Gruppe am Pistenrand aufstellen. Jedoch verlor der Mann bei der Einreihung die Kontrolle über seine Skier und kollidierte mit der am Pistenrand stehenden Frau. Beide kamen zu Sturz, wobei die Frau verletzt wurde und vom Hubschrauber ALPIN 1 ins LKH Villach geflogen werden musste.