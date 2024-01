Krasses Video! Auto sprühte plötzlich Funken

Da wird einem richtig mulmig zumute! Ein 5 Minuten Leser fuhr am Dienstagabend in Villach-Warmbad auf die A2 Südautobahn auf, als am Wagen vor ihm plötzlich Funken aufstoben. Auf einem Video hielt er fest, wie sich das Fahrzeug noch einige Meter über die Autobahn bewegte, bevor es schließlich am Pannenstreifen Halt machte. Wenig später meldet der ASFINAG-Verkehrsservice auch schon ein defektes Fahrzeug zwischen Villach-Warmbad und dem Faaker See.

©Leservideo | Ein Video zeigt die Funken-Fahrt auf der A2

©ASFINAG Wenige Minuten nachdem der Leser uns das Video zukommen ließ, tauchte auch schon die ASFINAG-Meldung auf.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.01.2024 um 19:40 Uhr aktualisiert