Große Suchaktion in Ferndorf: Dementer Mann spurlos verschwunden

Veröffentlicht am 16. Januar 2024, 20:03 / ©5 Minuten

In der ansonsten ruhigen Ortschaft Sonnwiesen bei Ferndorf lief am Dienstagabend eine großangelegte Suchaktion, wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion im Gespräch mit 5 Minuten bestätigt. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort, darunter mehrere Polizeistreifen, ein Hubschrauber, Suchhundestaffeln und die Freiwillige Feuerwehr. Gesucht wurde nach einem dementen, abgängigen Mann. Dieser wurde Lesermeldungen zufolge in der Zwischenzeit gefunden. Nähere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.01.2024 um 20:36 Uhr aktualisiert