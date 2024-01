Anmeldungen zum Wintersportschnuppern ab morgen

Mit insgesamt 42 Kursen und 90 Terminen bietet das Wintersportschnuppern den Teilnehmenden eine breite Palette an Möglichkeiten! „Das alljährliche Wintersportschnuppern bietet Kindern die Chance, einen sportlichen Weg für sich zu entdecken, neue Freunde zu finden und über sich selbst hinauszuwachsen“, so Stadtrat Franz Petritz (SPÖ). Die Kursplätze sind jedoch auf rund 1.500 begrenzt; eine frühe Anmeldung wird daher empfohlen.

Eishockey, Floorball, Klettern und Co.

Heuer sind wieder Highlights wie Babyyoga, Eiskunstlaufen, Eishockey, Floorball, Klettern und Schispringen dabei. Die Anmeldung starten am 17. Jänner 2024, um 10 Uhr. Interessierte können sich über Anmeldekarten, die Homepage oder per E-Mail an [email protected] registrieren. Ebenfalls erhalten die Teilnehmenden Freikarten für das Match des EC-KAC am 13. Februar 2024. Aber Achtung: Die Karten sind auf 120 Stück limitiert.