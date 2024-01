E-Card gesperrt: Was sich jetzt ändert

Veröffentlicht am 16. Januar 2024, 21:07 / ©Montage: Pexels/ ÖGK Screenshot

Passfotos auf den e-cards sind verpflichtend, daher wurden all jene, Karte, die noch kein Foto besitzen, jetzt auch gesperrt. Einige Personen wurden von der Regelung ausgenommen, aber für 84.000 andere Personen wird diese nun zum Problem. Die Betroffenen müssen durch die Sperre einige Änderungen hinnehmen, die teils mit mehr Aufwand verbunden sind.

e-card bei Arztbesuchen

Erst einmal vorweg: Die Sozialversicherung bleibt aufrecht, auch wenn die e-card gesperrt wurde. Das heißt, Arztbesuche können wie üblich unternommen werden. Beim ersten Arztbesuch nach dem Stichtag 15. Jänner werden die Betroffenen erstmal in der Ordination darauf hingewiesen, dass die e-card gesperrt ist. Ihre eigentlich gesperrte e-card kann bei Arztbesuchen dann noch verwendet werden, aber nur für eine bestimmte Zeit. Nach 150 Tagen ist die Übergangsfrist dann beendet.

Was passiert nach der Übergangsfrist?

Wer bis dato noch immer nicht seine Karte aktualisiert hat, der muss sich bei der Sozialversicherung einen elektronischen Ersatzbeleg ausstellen lassen. Dieser ist dann wieder 150 Tage gültig.

Keine e-Rezepte

Schwieriger gestaltet sich die Sache bei e-Rezepten. Diese können mit einer gesperrten e-card nicht in den Apotheken eingelöst werden. „Wenn die e-Card gesperrt wird, ist zur Einlösung von e-Rezepten ein e-Rezept Ausdruck oder die 12-stellige e-Rezept ID notwendig, da mit einer gesperrten e-Card keine e-Rezepte aus dem e-card System abgerufen werden können“, heißt es vom Sozialversicherungsträger.

Wie komme ich dann zu meinen Medikamenten?

Das ausgedruckte Rezept kann direkt beim Arztbesuch mitgenommen werden, die e-Rezept ID kann auch telefonisch durchgegeben werden. Die Ordination bekommt ab 15. Jänner automatisch eine Meldung über die e-card-Sperre und kann so gleich den Rezept-Ausdruck oder die zwölfstellige ID-Nummer organisieren.

Handeln bei laufenden Rezepten erforderlich

Also, wer gerade ein „neues“ Rezept vom Arzt bekommt, wird wahrscheinlich schon in der Ordination auf die Regelung hingewiesen und kann frühzeitig für die richtige Rezept-Variante sorgen. Anders aber bei all jene, die ein laufendes e-Rezept bereits auf der e-card gebucht haben. Sie müssen aktiv werden und sich entweder den Ausdruck oder die ID-Nummer besorgen.

150 Tage-Übergangsfrist

Ab dem Stichtag 15. Jänner 2024 gilt noch einmal eine Übergangsfrist von 150 Tagen. Diese sorgt dafür, dass die e-card in diesem Zeitraum bei Arztbesuchen noch verwendet werden kann. Danach muss ein Ersatzbeleg her. Wie bereits beschrieben, gehen aber dafür die e-Rezepte nicht. Ob du zu den Personen ohne e-card-Foto zählst, kannst du online ganz schnell nachprüfen.

Diese Personen sind von der Regelung ausgenommen

Einige Personen sind von der Foto-Regelung aber ausgenommen. Kinder unter 14 Jahren, Erwachsene über 70 Jahren und Personen ab der Pflegestufe 4 benötigen kein Foto. Ihre e-card gilt bis zum Ablaufdatum auf der Rückseite der Karte. Für all jene besteht also kein Handlungsbedarf.