Kaum Sonne: Mittwoch bringt den Österreichern Regen

Eine Warmfront liegt am Mittwoch über Österreich und sorgt für viele dichte Wolken. Die Sonne wird sich daher eher selten blicken lassen, dafür aber gibt es verbreitet Niederschläge.

Hier wird es regnen

„In Tirol und in Vorarlberg regnet es bereits am Vormittag bei einer rasch steigenden Schneefallgrenze häufig. In Becken und Tälern ist dabei mit glatten Straßen durch gefrierenden Niederschlag zu rechnen. Bis zum Abend setzt schließlich auch in den Landesteilen nördlich der Donau sowie vereinzelt auch in Osttirol, in Kärnten sowie in Salzburg Niederschlag ein“, weiß die GeoSphere Austria.

Bis zu 10 Grad

„In Föhnstrichen an der Alpennordseite und am Alpenostrand frischt lebhafter Süd- bis Südwestwind auf“, so die GeoSphere Austria weiter. In der Früh hat es zwischen minus 10 und plus 1 Grad, tagsüber bewegen sich die Höchstwerte zwischen minus 1 und plus 10 Grad. Am wärmsten ist es in mittleren Höhenlagen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.01.2024 um 21:43 Uhr aktualisiert