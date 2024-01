Wolken versperren die Sicht auf die Sonne

Am ehesten kommt es zwischen dem Klagenfurter Becken und dem Oberen Lavanttal zu Regen, Schneeregen oder Graupelschauer. Ansonsten bleibt es am Mittwoch größtenteils noch trocken. „Jedoch kommt vor allem in höheren Lagen lebhafter bis kräftiger Südwestwind auf“, warnen die Meteorologen von Geosphere Austria. Hinzu kommen frostige Temperaturen, die auch am Nachmittag meist nicht über 1 bis 4 Grad hinausgehen. In der Nacht zieht dann von Slowenien und Italien her langsam Regen nach Kärnten.