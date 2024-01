EU-Wahl: Reinhold Lopatka ist Spitzenkandidat der ÖVP

„Europa positiv weiterentwickeln, Fehlentwicklungen wie bei der illegalen Migration stoppen und weiterhin Österreichs Interessen in Europa durchsetzen: Dafür steht die Volkspartei als Europapartei. Und darum geht es am 9. Juni bei der EU-Wahl. Es freut mich, dass der Bundesparteivorstand der Volkspartei heute Vormittag meinen Vorschlag angenommen und die Spitzenkandidatur für die EU-Wahl einstimmig beschlossen hat. Als Spitzenkandidat wird Reinhold Lopatka das Team der Volkspartei anführen“, äußert sich Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Karl Nehammer zum Beschluss über den ersten Listenplatz für die anstehende EU-Wahl.

Profi für Europa

„Mit Reinhold Lopatka führt ein ausgewiesener Experte für internationale und europapolitische Angelegenheiten die EU-Wahlliste der Volkspartei an. Diese Erfahrung ist gerade in Europa viel wert: Denn um als vergleichsweise kleines Land wie Österreich in Europa eine starke Stimme zu haben, braucht es diese politische Erfahrung als Speerspitze in Verhandlungen mit den europäischen Partnern. Lopatka ist der Profi für Europa“, betont Christian Stocker, Generalsekretär der Volkspartei.