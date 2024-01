Hahnenkamm & Co.: Stau-Wochenende steht bevor

Bereits zum 84. Mal werden in Kitzbühel von Freitag bis Sonntag, 19. Jänner bis 21. Jänner, „Hahnenkamm-Rennen“ veranstaltet. Den Auftakt macht am Freitag ab 11.30 Uhr eine Abfahrt über die Streif. Einen Tag später nehmen die Abfahrtläufer des FIS-Weltcups für die legendäre Abfahrt ebenfalls die rund 3,3 Kilometer lange Streif erneut in Angriff. Geplante Startzeit ist auch hier 11.30 Uhr.

Mit Verzögerungen rechnen

Neben zahlreichen Zuschauern werden auch Tagesskifahrer mit dem eigenen Fahrzeug in den Großraum Kitzbühel reisen. Daher erwarten die ARBÖ-Verkehrsexperten auf einigen Strecken längere Verzögerungen.

Parkplätze & Shuttleservice

Auch heuer wurden zur Linderung bzw. die Verhinderung von Parkplatznot die Großparkplätze in Kirchberg und „Kitzbühel-Süd“ eingerichtet. Buslenker finden zwei eigens eingerichtete Parkplätze, den Parkplatz Schwarzsee (ca. 20 Minuten Gehzeit zum Zielstadion) und Hauptbahnhof (ca. 15 Gehminuten vom Ziel entfernt) vor. Zum Zielgelände gelangt man mit einem speziellen Shuttleservice. Der „Hahnenkamm-Express“ verkehrt ab den Bahnhöfen in Kirchberg und Oberndorf und bringt die Fans sicher (und für Besucher mit Gästekarte kostenlos) zum Veranstaltungsort.

Anreise mit Öffis

„Wir raten den Fans so weit als möglich mit den Öffis anzureisen. Der Bahnhof Kitzbühel ist ca. 2 Gehminuten vom Zielgelände und der Innenstadt entfernt. Gegen Vorweis einer gültigen Gästekarte der Tourismusregionen in den Kitzbüheler Alpen (Hohe Salve, Brixental, St. Johann in Tirol und Pillerseetal) können alle ÖBB-Nahverkehrszüge von Kirchbichl bis Hochfilzen kostenfrei benützt werden (ausgenommen IC, EC und Railjet). Genauere Informationen sind bei der ÖBB unter der Telefonnummer 05/1717 erhältlich“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Stau in Graz

Für Häuselbauer und Personen, die das noch werden wollen, öffnet ab Donnerstag, 18. Jänner, die „Häuselbauer Messe Graz“ ihre Pforten. Auf rund 30.000 Quadratmetern präsentieren über 350 Aussteller in der Messe Graz ihre Angebote. Am Sonntag, 21. Jänner, schließt die größte Messe in Südösterreich zu diesem Thema ihre Pforten. 35.000 Besucher werden erwartet. Da viele mit dem eigenen Fahrzeug kommen, rechnen die ARBÖ-Verkehrsexperten auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, der Fröhlichgasse, der Münzgrabenstraße und dem Schönaugürtel mit längeren Verzögerungen. „Wir empfehlen Besuchern, wenn möglich, mit den Linien der Graz Holding anzureisen, das kann Ärger im Stau ersparen. Die Straßenbahnlinien 4, 5 und 6 halten in der Nähe des Messegeländes“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten.

„Holiday on Ice“ aber kein „Holiday“ auf den Straßen

Fans von Kunsteis-Revuen kommen ab Mittwoch, 17. Jänner, in der Wiener Stadthalle auf Ihre Kosten. „Holiday on Ice“ gastiert mit der Show „A New Day“ bis Sonntag, 28. Jänner, in der Halle D. Da laut Erfahrungen der ARBÖ-Verkehrsexperten viele der Fans motorisiert anreisen, werden Staus am Mittwoch, Donnerstag und Freitag sowie zu den Abendshows am Samstag und Sonntag nicht ausbleiben. Besonders betroffen werden wie so oft die Hütteldorfer Straße, der Neubaugürtel und die Straßen im Nibelungenviertel sein.

Herausfordernde Parkplatzsuche

Die Parkplatzsuche rund um die Wiener Stadthalle könnte sich vor allem von Mittwoch bis Freitag als etwas herausfordernd herausstellen, da die generelle Kurzparkzone von 9 bis 22 Uhr gilt und die Parkdauer auf 2 Stunden begrenzt. Als Parkplatzalternativen eignen sich laut ARBÖ die Märzparkgarage und die Stadthallengarage mit Eventpauschalen von 10,- Euro. Öffentlich ist die Wiener Stadthalle mit der U-Bahn-Linie U6, den Straßenbahnlinien 6, 9, 18 und 49 sowie der Autobuslinien 48A sehr gut erreichbar