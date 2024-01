Bei Rot über die Ampel & zu schnell: Drogenlenker hatte Kinder mit

In Haft

Veröffentlicht am 16. Januar 2024, 23:33 / ©LPD

Eine Zivilstreife der Wiener Landesverkehrsabteilung wurde am späten Samstagabend, dem 13. Jänner, im Bereich des Währinger Gürtels auf ein Auto aufmerksam, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit, unter Missachtung von roten Ampeln und ohne Sicherheitsabstände einzuhalten, Richtung Wien-Ottakring fuhr.

Kinder im Auto

In der Koppstraße wurde der PKW schließlich eingeholt und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass beim 32-jährigen Lenker deutliche Anzeichen einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel vorlagen. Außerdem befanden sich zwei Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren im Fahrzeug, die ohne jegliche Kindersicherung transportiert wurden.

Vorführungsbefehl zum Haftantritt lag vor

Dem 32-Jährigen wurde nach einer amtsärztlichen Untersuchung, welche den Verdacht der Suchtmittelbeeinträchtigung bestätigte, der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Ein Schnellrichter der Landespolizeidirektion Wien erließ vor Ort eine Strafverfügung. Aufgrund nicht bezahlter Verwaltungsstrafen lag außerdem ein Vorführungsbefehl zum Haftantritt gegen den 32-Jährigen vor. Der Mann wurde in ein Polizeianhaltezentrum gebracht. Die Kinder wurden in die Obhut von Verwandten übergeben und die Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Wien über den Vorfall informiert.