Ehefrau verzweifelt: Mann (83) verirrt sich bei Spaziergang in Wald

Veröffentlicht am 17. Januar 2024, 06:10 / ©Bergrettung Villach

Um 17.58 Uhr wurden zahlreiche Einsatzkräfte gestern Abend zur Suche nach einem 83-jährigen Mann gerufen – wir haben berichtet. Er und seine Ehefrau waren am Nachmittag spazieren, woraufhin der an Demenz leidende Mann seine Frau aus den Augen verlor und im Wald vom richtigen Weg abkam, berichtet die Bergrettung Villach. „Die Ehefrau konnte ihn im Waldgebiet nicht mehr auffinden. Nach einiger Zeit der selbstständigen Suche alarmierte sie die zuständige Polizeidienststelle, welche die Suchaktion startete“, so die Einsatzkräfte.

Wer aller im Einsatz stand

Neben der Bergrettung Villach standen dann schnell auch die alpine Einsatzgruppe der Polizei, die Bergrettung Spittal und Radenthein, die Lawinen- und Suchhundestaffel der Bergrettung Kärnten, die Feuerwehren Ferndorf und Umgebung, die österreichische Rettungshundebrigade, die Suchteams des Samariterbundes und der Polizeihubschrauber „Libelle“ im Einsatz. Letzterer konnte den Mann dann gegen 20.10 Uhr lokalisieren, woraufhin die Bergrettung zu ihm vorrückte.

Mann wurde ins LKH Villach gebracht

Der Mann lag unterkühlt im Nahbereich eines Wohngebietes im Wald. „Nach der medizinischen Erstversorgung konnte die Bergung mittels Tragesystem rasch erfolgen. Der Patient wurde dem Rettungswagen des Arbeiter-Samariterbunds übergeben und ins LKH Villach gebracht“, erklären die Bergretter aus Villach abschließend.