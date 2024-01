Tiefe Trauer um Kärntner Radio-Legende: Joey Fellner ist gestorben

Veröffentlicht am 17. Januar 2024, 06:35 / ©Instagram Arbö Verkehrsradio

„In Liebe gedenken wir unserem geschätzten Kollegen, Freund und Moderator Joey Fellner“, schreibt das „ARBÖ Verkehrsradio“ auf Instagram. Nur 51 Jahre alt ist die Kärntner Radio-Legende geworden, ehe nun die traurige Nachricht von seinem Tod bekannt wurde. Der Verlust sei plötzlich gewesen, die Trauer tief. „Worte können kaum ausdrücken, welchen Schmerz wir in diesen Momenten empfinden. Joey war nicht nur ein herausragender Moderator, sondern auch eine herzliche Seele, der mit seiner positiven Ausstrahlung und seinem Enthusiasmus unser Team bereichert hat“, so das „ARBÖ Verkehrsradio“ weiter.

„Du wirst schmerzlich vermisst“

Am Freitag Nachmittag wird es im „ARBÖ Verkehrsradio“ dann auch eine Sondersendung geben, in welcher das Team des Radiosenders Abschied von Fellner nehmen werden. „Du wirst schmerzlich vermisst, lieber Freund“, richtet man sich noch einmal an den gebürtigen Klagenfurter.

„Mir fehlen die Worte“

Auch die Internetgemeinschaft traf die Nachricht vom plötzlichen Ableben Fellners mit einem Schlag. „Mir fehlen die Worte“, „das darf doch nicht wahr sein“ oder „das ist ein Schock“. Mit diesen und anderen Worten kommentieren Instagram-Benutzer den Tod des beliebten Radiomoderators.

Fellners Karriere begann schon früh

Bereits 1998 startete Fellner seine große Karriere auf Antenne Kärnten, wo er die Morgenshow moderierte, ehe er dann zur Antenne Wien wechselte – wenig später ging es 2004 zur Morgenshow von „Radio Arabella“. Ab 2020 war er dann beim „ARBÖ Verkehrsradio“ angestellt.