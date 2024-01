PKW in Vollbrand: Lenkerin (83) konnte sich in letzter Minute retten

Gegen 10.00 Uhr nahm die auf der S 36, aus Richtung Judenburg kommend in Richtung St. Michael in der Obersteiermark, fahrende 83-Jährige Rauch aus dem Motorraum des Fahrzeuges wahr. Sie stellte den Pkw umgehend ab und stieg aus dem Fahrzeug. Unmittelbar danach stand das Fahrzeug in Vollbrand. Nachkommende Fahrzeuglenker setzten die Rettungskette in Gang. Der Brand konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Knittelfeld nach etwa 20 Minuten gelöscht werden. Die 83-Jährige blieb unverletzt. An ihrem Pkw entstand ein Totalschaden, wie auch die Fahrbahn der S 36 Beschädigungen davontrug.

©Stadtfeuerwehr Knittelfeld ©Stadtfeuerwehr Knittelfeld

Polizisten der Autobahnpolizei Gleinalm und ein Brandermittler des Bezirkes Murtal führten Erhebungen zur Brandursache durch. Ein technischer Defekt im Motorraum dürfte den Brand ausgelöst haben. Die S 36 war von 10.10 bis 10.55 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Am Brandort waren die Freiwillige Feuerwehr Knittelfeld mit zwölf Kräften, eine Besatzung der Autobahnmeisterei Knittelfeld, eine Besatzung der Autobahnpolizei Gleinalm und ein Brandermittler des Bezirkes Murtal eingesetzt.