Häuselbauer Messe sorgt für viel Verkehr auf den Grazer Straßen

Für Häuselbauer und Personen, die das noch werden wollen, öffnet ab Donnerstag, 18. Jänner, die „Häuselbauer Messe Graz“ ihre Pforten. Auf rund 30.000 Quadratmetern präsentieren über 350 Aussteller in der Messe Graz ihre Angebote. Am Sonntag, 21. Jänner, schließt die größte Messe in Südösterreich zu diesem Thema ihre Pforten.

Viel Verkehr

35.000 Besucher werden erwartet. Dabei werden der Samstag und der Sonntag erfahrungsgemäß die meisten Besucher anziehen. Da viele mit dem eigenen Fahrzeug kommen, rechnen die ARBÖ-Verkehrsexperten auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, der Fröhlichgasse, der Münzgrabenstraße und dem Schönaugürtel mit längeren Verzögerungen. „Wir empfehlen Besuchern, wenn möglich, mit den Linien der Graz Holding anzureisen, das kann Ärger im Stau ersparen. Die Straßenbahnlinien 4, 5 und 6 halten in der Nähe des Messegeländes“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten.