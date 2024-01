Polizei zog zwei Drogenlenker aus dem Verkehr

Bei Verkehrskontrollen am 16. Jänner 2024 hielten Polizisten in Saalfelden einen 32-jährigen Pkw-Lenker aufgrund seiner auffälligen Fahrweise an. Im Zuge der Kontrolle wurde der Salzburger zum Drogenschnelltest aufgefordert, welcher positiv verlief. Der Mann gestand, vor Fahrtantritt eine verbotene Substanz konsumiert zu haben. Zudem fanden die Beamten eine geringe Menge „Speed“ im Fahrzeug vor und stellten es sicher. Bei der darauffolgenden klinischen Untersuchung stellte der Amtsarzt die Fahruntauglichkeit fest.

19-jähriger Drogenlenker gestoppt

Am Abend hielten die Polizisten in Zell am See einen 19-jähriger Pkw-Lenker an. Aufgrund des deutlichen Cannabisgeruches aus dem Fahrzeuginneren wurde auch dieser Lenker zum Drogenschnelltest aufgefordert. Dieser verlief positiv, woraufhin der Salzburger der klinischen Untersuchung vorgeführt wurde. Hierbei stellte die Amtsärztin die Fahruntauglichkeit und Beeinträchtigung fest. Der Salzburger gab an, vor zwei Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Im Pkw des Mannes fanden die Polizisten Drogen in Form von Cannabis vor und stellten es sicher. Beide Männer werden bei der Staatsanwaltschaft Salzburg und der Bezirkshauptmannschaft Zell am See angezeigt.